ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ 41 ਸਾਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰੀ ਪੋਸਟ

ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਜ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Shabana Azmi and Javed Akhtar
Shabana Azmi and Javed Akhtar (Photo: Getty)
ਮੁੰਬਈ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਦੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਆਹ ਦੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ...ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਦੂ।"

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹਨੀ ਈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ-ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਅਖਤਰ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋੜਾ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਸ਼ਬਾਨਾ...ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ...ਡੂੰਘੀ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ...ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ।” ਸ਼ਬਾਨਾ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਕੋਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ, ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ, ਸ਼ਹਾਨਾ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਦਿਵਿਆ ਦੱਤ ਅਤੇ ਤਨਿਸ਼ਠਾ ਚੈਟਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰਲ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

