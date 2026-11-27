Bigg Boss 20: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 'ਚ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ ਲਵ ਗਿੱਲ-ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੇਮਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 12:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਗੁੱਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਊਟ ਲਵ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁੱਲੂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਕੱਟਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਕੱਟਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਕਾਊਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁੱਲੂ ਦੀ ਕਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
8 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ 82ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹੇਦ ਖਾਨ, ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਰਿਤੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਰੀਕਾਮ, ਨਕੁਲ ਢੁੱਲ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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