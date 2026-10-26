ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ, ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ
ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ "ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ" 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੇਮਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ-ਦਿਆਲੂ, ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਸ਼ਵੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ।"
ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਊਟ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੇਮਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
"ਸਕਾਊਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਊਟ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਕਾਊਟ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਗੇਮਰ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਵੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਸ਼ਵੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਵੀ ਨੂੰ ਲਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
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