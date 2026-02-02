ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰੱਦੀ ਗਾਣੇ? ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 11:12 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ 'ਰੱਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ' ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ...।"
ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ...ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਮੱਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਭੋਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: