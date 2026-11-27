'ਰਾਮਾਇਣ' 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 2:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court declines to urgently list a petition challenging the Ranbir Kapoor-starrer Hindi film Ramayana. As the lawyer tells the Supreme Court that the movie presents a distorted version of the epic Ramayana, the Supreme Court points out that the film has already been released and remarks that the filmmakers presented the epic based on their own understanding and that those with a different interpretation were free to make their own film. Supreme Court cautions the lawyer against wasting its time.— ANI (@ANI) November 27, 2026
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਜਟਾਯੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- Bigg Boss 20: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 'ਚ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ ਲਵ ਗਿੱਲ-ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੇਮਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ
- ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ
- ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਪਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ