'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 5:18 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੋਚ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੌਰਭ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
"ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ।"
ਸੌਰਭ ਨੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ।
"ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" 'ਐਨੀਮਲ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰਭ "ਦਿ ਪੀਜ਼ੈਂਟ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: