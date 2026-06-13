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ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਜਲਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਾਜ਼

ਅਦਾਕਾਰ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ
ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ (Pic Credit: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 11:15 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1966-1975 ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਰੇ ਲਾਲ', 'ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ', 'ਅਨੁਰਾਗ', 'ਸ਼ੋਰ', 'ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ', 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਅਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ
ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ (Pic Credit: Special arrangement)

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇਂਰੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫ਼ਲਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ 'ਪਹੇਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਰਜੁਨ', 'ਡਕੈਤ', 'ਸ਼ੋਲਾ ਔਰ ਸ਼ਬਨਮ', 'ਫਤਹਿ', 'ਕੌਣ ਜੀਤਾ ਕੌਣ ਹਾਰਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਮਾਇਆਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁੱਡੀ' ( 1961) ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ "ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ" ਅੱਜ ਦਸ਼ਕਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਮਨਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਵਜ਼ੂਦ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ
ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ (Pic Credit: Special arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ
ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪੁਰੀ (Pic Credit: Special arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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