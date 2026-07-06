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Satluj X Review: ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਵੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਅ ਗਈ।

Satluj X Review
Satluj X Review (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 11:00 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ZEE5 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਸੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 'ਸਤਲੁਜ' X ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ...ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਦਿਲਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲਾਕਾਰ ਟੀਮ ਸੰਜਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤਲੁਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਫਿਲਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਟਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।"

ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਡਰਾਮਾ ਹਾਲੀਆ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

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