Satluj X Review: ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਵੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਅ ਗਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 11:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ZEE5 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਸੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 'ਸਤਲੁਜ' X ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Satluj (Panjab 95) on @ZEE5India— KJS DHILLON🇮🇳 (@TinyDhillon) July 5, 2026
What a gripping narration of one man’s unbreakable spirit and fight against the tyrannical system …
A must watch
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @diljitdosanjh & @rampalarjun acting is exceptionally real and beyond
Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/NqLeXJ1l1L
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
Khalra ji did not fight power with weapons— Siddharth (@SidKeVichaar) July 4, 2026
He fought it with records
Names. Evidence. Cremation logs. Facts
That is what made him dangerous and this is where #Satluj becomes bigger than cinema
It speaks people’s politics
The politics of families who never got bodies, answers… pic.twitter.com/DNko2h2pX9
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ...ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
#Satluj is one of the most HARD-HITTING films of recent times— Siddharth (@SidKeVichaar) July 4, 2026
Specially in today’s time, when citizens are labelled “terrorists” or “anti-national” for questioning power, this film feels even more important
The first 20 minutes are painful to watch, but this is exactly the kind… pic.twitter.com/5wGDse8N3m
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਦਿਲਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲਾਕਾਰ ਟੀਮ ਸੰਜਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
🚨🎬 #SatlujReview | #Punjab95Review— " movie keeda diaries : cinematic obsession" (@altamash4u) July 4, 2026
Not every film is made to entertain. Some are made to shake your conscience. #Satluj is an emotionally gripping, thought-provoking drama powered by a career-defining performance from #DiljitDosanjh. This is fearless, unforgettable cinema🔥 pic.twitter.com/TRK0ouMUJB
ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤਲੁਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"
Just finished watching #Satluj (formerly Punjab 95) and I am literally at a loss for words. A bone-chilling and body-shivering masterpiece that gave me constant goosebumps. A brilliant, powerhouse performance by @diljitdosanjh 🙌🏽. pic.twitter.com/zuJRQoHZeB— Jashan (@jashandip13) July 4, 2026
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਫਿਲਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
If there's one film from Hindi cinema you watch this year, let it be #Satluj (formerly titled Punjab 95). Honey Trehan's harrowing drama based on true events is one of the most hauntingly powerful Indian films in recent memory. That it's even on a streamer is a small miracle. pic.twitter.com/PcxvcMS8Il— Suchin Mehrotra (@suchin545) July 4, 2026
"ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਟਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।"
ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਡਰਾਮਾ ਹਾਲੀਆ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
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