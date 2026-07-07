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'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨੀਰੇਨ ਭੱਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨੀਰੇਨ ਭੱਟ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ" ਟੈਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ "ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

Satluj Controversy
Satluj Controversy (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 1:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨੀਰੇਨ ਭੱਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਸਤਲੁਜ', ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ '95' ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰੇਨ ਭੱਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ" ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਅਤੇ 'ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭੱਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ZEE5 ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ZEE5 ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ" ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ 1984 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ ਓਹਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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SATLUJ WRITER NIREN BHATT
NIREN BHATT ON SATLUJ CONTROVERSY
SATLUJ WRITER NIREN BHATT REJECTS
ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
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