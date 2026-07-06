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'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਤੱਕ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Diljit Dosanjh Controversial Films
Diljit Dosanjh Controversial Films (Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 2:37 PM IST

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Diljit Dosanjh Films Controversy: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ, ਸੈਂਸਰ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੈਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ:

ਪੰਜਾਬ 95 / ਸਤਲੁਜ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਂਅ: ਘੱਲੂਘਾਰਾ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ: ਪੰਜਾਬ 95

ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਸਤਲੁਜ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਰਹੀ। ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। federation of western india cine employees ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜੋੜੀ

ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਮ 2021 ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ।

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੋਲ ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।

ਸੂਰਮਾ

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ

ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। Central Board of Film Certification ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਘੱਟ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ।

ਪੰਜਾਬ 1984

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹੀ ਗਈ।

ਛੜਾ

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਰਹੀ।

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