ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ? ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ? ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 10:41 AM IST
Shiv Kumar Batalvi Biopic: 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ-ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। "ਦਿਲਜੀਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “'ਲੂਣਾ' ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੂਣਾ ਦੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਟਾਲਵੀ (ਇੱਕ ਮਰਦ) ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ।"
ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ 'ਲੂਣਾ' (1965), ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ, ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਬਾਇਓਪਿਕ ਲਈ ਹਨੀ ਨੇ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਬੇ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗੀਤ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰਬਾਨ ਨੇ ਹਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
"ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 36 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ।" ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਨੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਬੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਗਫਿਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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