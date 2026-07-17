'ਸਤਲੁਜ' ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ? ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼, ਬੋਲੇ-'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ' ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ...
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
By Seema Sinha
Published : July 17, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 4:16 PM IST
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ "ਮੱਲ੍ਹਮ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 127 ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 'ਤੇ ਅਣਕੱਟੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ZEE5 ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ...ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ...ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ।"
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਲੌਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।
ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ।"
"ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜ਼ੀ5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ LED ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ...'ਦਿਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।" ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ IDC ਕਮੇਟੀ (ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
"ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "OTT ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ CBFC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ...ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CBFC ਨੇ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਓ...ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।"
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ' ਕਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ (ਦੇਸ਼), ਸਿਸਟਮ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ...ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
"ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ...ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1984 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 95 ਸੀ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।"
ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਫਿਲਮ ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ...ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ 'ਅਰੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ।' ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ...ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 127 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 25,000 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੈ...ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25000 ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 5000 ਤੋਂ 8000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ "ਅੰਦਾਜ਼ਨ" ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 35000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਿਖਾਏ ਹਨ...ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ...ਪਰ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਉਨ੍ਹਾਂ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 8000 ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦਿਓ। ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25,000 ਅਗਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ... ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਿੰਦੂਓ, ਕਬ ਜਾਗੋਗੇ?' ਉਹ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ "ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣੇ।" ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ 'ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫਿਲਮ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।" ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
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