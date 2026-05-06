ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ! ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ! ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 3:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਨਸਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ' ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ 'ਜਾਏ ਸੱਜਣਾ' ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ Rod Laver Arena ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਸਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੋ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 16 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
