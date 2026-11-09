ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 12:56 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਮਕਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ', 'ਉਡਾਰੀਆਂ', 'ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ', 'ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ', 'ਰੁਤਬਾ', 'ਤਿੱਤਲੀ' ਅਤੇ 'ਨੀਲਾਮੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕੰਸਰਟ ਲੜੀ "ਦਿ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ – ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026-27" (The Philosophy of Resonance – India Tour 2026-27) ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਕਰਨਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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