ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਹਿੱਟ ਗੀਤ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ', ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਗੀਤ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 11:32 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੀਤ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੁਆਰਾ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਲ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨੰਬਰ-ਵਨ ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਤਾਜ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗੀਤ
ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ।" ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ, ਲੰਬੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਤਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ।
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ "ਸਾਈ" ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਸੰਗੀਤ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ "ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੱਕੋਂ ਮਿੱਕੇ', 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ', 'ਸ਼ਾਇਰ' ਅਤੇ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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