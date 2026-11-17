ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਛੱਲਾ' 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 5:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਧੁਨਿਕ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਛੱਲਾ' 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਬੇਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ, ਅਣਕਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਜੋੜਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੰਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਛੱਲਾ' ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗਾਇਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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