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ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਕਿਹਾ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 2:11 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ" ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨਜ਼ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ, ਗਲਤ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 2009 ਵਿੱਚ '12/24 ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼' ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੁਲਵਾ' ਅਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ "ਲਵ ਪੰਜਾਬ" ਅਤੇ "ਲਾਹੌਰੀਏ", "ਕਿਸਮਤ", "ਕਿਸਮਤ 2", "ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ" ਅਤੇ "ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਮ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ "ਕਠਪੁਤਲੀ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ "ਰਤਸਾਸਨ" ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ।

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TAGGED:

SARGUN MEHTA ON ONLINE TROLLING
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ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ
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SARGUN MEHTA

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