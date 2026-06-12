ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੁਰੀਦ
ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 5:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਦਰਅਸਲ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਗ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਸੀ।"
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ:
"ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
"ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਲਈ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
"ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ 'ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੈ?' ਜਾਂ 'ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।' ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।' ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 'ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?' ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?' ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਮ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ 20-25 ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"
ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ।
'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ
ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਅਧੀਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।
100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3' ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ AI, CGI ਅਤੇ VFX ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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