21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 7:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਰਵੀ ਦੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ।
21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਵੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਵਰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕੋ। ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ
ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ, ਰਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਹਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਕਾਜਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ, ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ, ਇੰਦਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
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