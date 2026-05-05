ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਮਚਾਏਗੀ ਧਮਾਲ
ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਅਰਜਨਟੀਨਾ' ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 3:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਰਜਨਟੀਨਾ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨਾਦ ਐਸ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਡ੍ਰੀਮੀਆਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਅੰਗਰੇਜ' ਸਮੇਤ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖੋ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਇਊ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ 'ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ', ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ 'ਸ਼ਾਹਕੋਟ' ਅਤੇ 'ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 'ਫਿਰੰਗੀ' ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇਂ 2', 'ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲ ਟੱਕਰੀ', 'ਝੱਲੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਕਿਸਮਤ', 'ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇ', 'ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇਂ 2' ਜਿਹੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
