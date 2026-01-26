ETV Bharat / entertainment

ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ
ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)
January 26, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

'ਔਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਫਤਹਿਜੀਤ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਔਹਰੀ, ਸਿਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ' ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੜ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

