ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 4:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
"ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹਨ।”
Actor Satish Shah, best known for 'Jaane Bhi Do Yaaro' and 'Sarabhai vs Sarabhai', has died: manager— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2025
ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ 'ਜਾਨੇ ਭੀ ਦੋ ਯਾਰੋ' (1983), 'ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਾਰਾਭਾਈ' (2004), 'ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ' (2004), 'ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈ ਕੌਨ', 'ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਜੱਜ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਹਮਸ਼ਕਲਸ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ, ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਪਿਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
