'ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ’, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਏ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

SAPURD E KHAAK KHAN SAAB FATHER
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ-ਏ ਖ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਏ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ (ETV Bharat)
October 14, 2025 at 8:58 PM IST

ਕਪੁੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ ਮੌਕੇ ਜੀ ਖਾਨ, ਮਨੀ ਲਾਡਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਸਚਿਨ ਆਹੁਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨੀਂ ਕੱਟੇ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।" ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ-ਏ ਖ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ।"

"ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਲੂਗਾ। ਸਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ , ਉਨ੍ਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਮ ਕਰੋ।" -ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਭਾਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ (ETV Bharat)

ਭਾਵੁਕ ਹੋਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਖਾਨ...

ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।" ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ...

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੋਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਲਮਾ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

PUNJABI SINGER KHAN SAAB
KHAN SAAB FATHER
KHAN SAAB FATHER DEATH
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ
SAPURD E KHAAK KHAN SAAB FATHER

