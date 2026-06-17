ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚੈਟ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਚਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 10:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉੱਜਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਚਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਉੱਜਵਲ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਿਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਜਵਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 'ਸਸਤਾ' (ਘਟੀਆ) ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਜਵਲ ਨੂੰ ਖਰੀ ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਊਂਦੀ...ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਿਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਇੰਦਰਾਕਸ਼ੀ ਕਾਂਜੀਲਾਲ ਨੇ ਉੱਜਵਲ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਚਿਤਾ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਜਵਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਸੰਚਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ, ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾਕਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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