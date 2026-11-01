ਕੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਰੀਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦੇ।
Published : November 1, 2026 at 4:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਮਾਡਲ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਰੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰੀਨ ਨੇ ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਮਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ।"
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਟ੍ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਰੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਮੇਰਾ ਪੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।"
'ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਾਏ, ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।'
ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਸਿਫਤ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਮਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੇਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।