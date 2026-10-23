ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 12:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਲਵ ਦੀ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੀ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਵਨੂਰ, ਵੀਰ ਅਭਿਨਵ, ਦੀਪ ਫਤਹਿ, ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੁਗਲੀ), ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜਪਾਲ, ਦੇਵ ਜਗੋਤਾ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਮਹਾਜਨ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰਵ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਰਵ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਗੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ', 'ਪਾਪਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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