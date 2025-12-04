PHOTOS: ਸਮੰਥਾ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ
ਸਮੰਥਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਈਸ਼ਾ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਲਿੰਗ ਭੈਰਵੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ, ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ (Wedding Planners) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਬੀ ਸਮੰਥਾ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨੋਟ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਮੰਥਾ ਦੀ ਨਨਾਣ (ਨੰਨਦ), ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਚੰਦਰਕੁੰਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ। ਦਰਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੰਝੂ।" ਮੈਂ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਮੰਥਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਕੋਮਲ ਇਕਸਾਰਤਾ' ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਲ, ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਤਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਈਸ਼ਾ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮੰਥਾ ਦੀ ਨਨਾਣ (ਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ) ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ: ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੰਨਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।"
ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਵੀ ਨਨਾਣ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਪਿਆਰ
ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਦੀਮੋਰੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ।"
ਚਾਰਮਿੰਗ ਦੁਲਹਨ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਮੰਥਾ
ਸਮੰਥਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਵੈਡਿੰਗ ਪਲਾਨਰ) ਨੇ ਅੱਜ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਮੰਥਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਾਂਜੀਵਰਮ ਸਾੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ, ਚਮੇਲੀ ਗਜਰਾ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਹਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੰਥਾ "ਸਿਟਾਡੇਲ: ਹਨੀ ਬੰਨੀ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆਮਲੀ ਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੰਥਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਗਾ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੰਥਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਜੁਨ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।