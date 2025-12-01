ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, "ਓ ਅੰਟਾਵਾ ਗਰਲ" ਪਤੀ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਈ। 'ਯਸ਼ੋਦਾ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਦੇ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਨਹਿਰੂ ਜੈਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚੁਣਿਆ। ਸਮੰਥਾ ਦੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਗਜਰਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਮੇਕਅੱਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "(ਚਿੱਟਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ) 01.12.2025।" ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਗ ਭੈਰਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੰਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਲੜੀ "ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ 2" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਮੰਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਆਈਜੀ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮੰਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਗਾ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਗਾ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਭਿਤਾ ਧੂਲੀਪਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
