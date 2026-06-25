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ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

Samantha Ruth Prabhu Confirms Pregnancy
Samantha Ruth Prabhu Confirms Pregnancy (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 12:12 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਇੰਟੀ ਬੰਗਾਰਮ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

'ਮਾਂ ਇੰਟੀ ਬੰਗਾਰਮ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ...।" ਉਸਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਦੀਮੋਰੂ

ਸਮੰਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਮੰਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ 2' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੰਥਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੰਥਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਮਾਂ ਇੰਟੀ ਬੰਗਾਰਮ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਇੰਟੀ ਬੰਗਾਰਮ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੰਥਾ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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