WATCH: ਕੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਚਿੰਤਤ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 19, 2026 at 9:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (SRA) ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ (IT ਸਰਵਰ ਰੂਮ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।
PHOTO | Actor Salman Khan today paid a courtesy visit to the office of the Slum Rehabilitation Authority (SRA), Greater Mumbai, which is working towards strengthening the Maharashtra government's vision of slum rehabilitation and advancing modern, transparent, and citizen-centric… pic.twitter.com/5eemburpP3— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Is he really Salman Khan? Is he alright? Doesn’t look like pic.twitter.com/qZd9RKpFMb— maithun (@Being_Humor) July 19, 2026
ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਡੈਨਿਮ ਅਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਕੈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
That’s Salman Khan? Is he unwell? Omg pic.twitter.com/Bh8Rx3koV9— Sabudana khichadi (@dishasatra) July 19, 2026
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
X ਹੈਂਡਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? OMG।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
That’s Salman Khan? Is he unwell? Omg pic.twitter.com/Bh8Rx3koV9— Sabudana khichadi (@dishasatra) July 19, 2026
ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਲਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ, "ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ: ਮੇ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੂਰਵ ਲੱਖੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ।
That’s Salman Khan? Is he unwell? Omg pic.twitter.com/Bh8Rx3koV9— Sabudana khichadi (@dishasatra) July 19, 2026