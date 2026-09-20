ETV Bharat / entertainment

ਕੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।

BIGG BOSS 20 WEEKEND KA VAAR
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

BIGG BOSS 20 WEEKEND KA VAAR
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ (Salman Khan Instagram)

ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੰਰੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ।" ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"

BIGG BOSS 20 WEEKEND KA VAAR
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ (Salman Khan Instagram)

ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ।" ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ "ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ" ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਖ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਗੰਜੇ ਲੁੱਕ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

SALMAN KHAN APOLOGISES
SALMAN KHAN
SALMAN KHAN HEALTH
SALMAN CLARIFIES HEART ATTACK
BIGG BOSS 20 WEEKEND KA VAAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.