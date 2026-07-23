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Salman Khan on Students Protest: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਕਿਹਾ-ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ...

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Salman Khan on Students Protest
Salman Khan on Students Protest (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 9:34 AM IST

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Salman Khan on Students Protest: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏਗੀ।

"ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ।”

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