ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪੈਪਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪੈਪਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 3:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੈਪਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪੈਪਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈਪਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ," ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ।"
ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਮਜ਼ੇ ਨਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਾਤ੍ਰਭੂਮਿ ਪਿਕਚਰ..., ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ?"
ਤੀਜੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ," ਅਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸੌ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ?"
ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਹਾਹਾ ਹਾਹਾ।"
What happened to Salman Khan? 😭— redchillisauce (@aayushiihunyawr) May 19, 2026
ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ?
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"
कल रात Salman Khan ने इंस्टाग्राम पर लगातार चार पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया।— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 20, 2026
इसी बीच जब वह अपने पिता से मिलने घर से बाहर निकले, तो फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और लगातार तस्वीरें लेने लगे,
तभी सलमान खान भड़क गए कहा कि मैं अपनी पर आ जाऊँ क्या?
आखिर… pic.twitter.com/t77bPu6s4s
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਉਹ ਚਾਹੇ 60 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ।" ਦਰਅਸਲ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।"
ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਸਹੀਂ ਪਕੜੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਡਾਇਲੌਗ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਪਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
Sahi pakde hain bhai! #SalmanKhan ke andar ka '#Sultan' aaj bhi waisa ka waisa hi zinda hai. Unka iconic dialogue " 60 saal ka ho gaya hoon lekin ladna nahi bhoola..." sach mein kisi goosebumps wale blockbuster moment se kam nahi hai. pic.twitter.com/LsSktE2w2G— Kamalpreet Bali.🪷🌹🪷 (@KamalpreetBali) May 20, 2026
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 'ਮਾਤ੍ਰਭੂਮਿ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਪੂਰਵ ਲੱਖੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇਨ ਸ਼ਾਅ, ਅੰਕੁਰ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਵਿਪਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਨਯਨਤਾਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਮਸ਼ੀ ਪੈਡੀਪੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਲ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
