ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
"ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਰਿਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 3:03 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ 'ਡਿਸ' ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। "ਵੀਕਐਂਡ ਕਾ ਵਾਰ" ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਥੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ 'ਡਿਸ' ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਿਥੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ, ਲਵ ਗਿੱਲ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਡਿਸ' ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ?"
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੂ (ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕਾਮ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ (ਗੁੱਲੂ), ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ, ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ, ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ 15 ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ, ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ "ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ" ਦੇ ਡੱਚ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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