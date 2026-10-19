'ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ', ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਕੀ
ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 3:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਗੈਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ।
ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸੰਧੂ, ਅੱਜ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਵਾਲ਼-ਵਾਲ਼ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: