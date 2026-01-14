ETV Bharat / entertainment

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ-ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ-ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ-ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Pic Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 1:20 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ-ਟੇਰੇਨ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ-ਟੇਰੇਨ ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੱਸਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ?" ਇਹ ਪੋਸਟ ਗਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬੈਟਲ ਆਫ਼ ਗਲਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗਲਵਾਨ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਝੜਪ ਉਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।

ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੂਰਵ ਲੱਖੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

