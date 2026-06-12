ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਫਿਲਮ 'ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 3:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ 'Kala Hiran: The Battle for Legacy' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1998 ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੀਲੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Jani Firefox Films Unveils the Gripping First Look Poster of " kala hiran: the battle for legacy" highly anticipated teaser set to drop on june 20— Amit Jani (@AmitJaniIND) May 29, 2026
jani firefox media private limited has officially released the intense first-look poster for its upcoming high-octane crime drama,… pic.twitter.com/yH8GH2rt28
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਇਸਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 'Kala Hiran: The Battle for Legacy' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਜ਼ਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ, ਜਾਨੀ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਫਿਲਮਜ਼, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'Kala Hiran: The Battle for Legacy' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਨੀ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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