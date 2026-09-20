ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2026 at 2:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ-ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ-ਸ਼ੇਮਿੰਗ, ਉਮਰ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਬਾਡੀ-ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਖ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਟ੍ਰੋਲ, ਇਹ ਲਓ।"
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ 'ਮੈਂਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਆ' ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
SALMAN KHAN took his T-shirt off on live telecast of #BiggBoss20 and silenced the so called trollers in his own style.— Pαѕнα (@ibeingxpasha_) September 19, 2026
60 yrs old and still carrying a physique most can only dream of.
The OG Fitness Icon for a reason.#SalmanKhan 🔥 pic.twitter.com/E84uGCJrdR
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਡ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਟਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ?"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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