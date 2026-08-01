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ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਾਜਨ' ਅਤੇ 'Chal Mere Bhai' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Salman Khan And Sanjay Dutt
Salman Khan And Sanjay Dutt (Pic Credit: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 12:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਕਾਰਨ ਸੰਜੇ ਦੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 'ਬਾਬਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 'ਬਾਬਾ' ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ। ਅੱਲ੍ਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ।"

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨਯਤਾ ਦੱਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਭਰਾ।" ਸੰਜੇ ਦੀ ਧੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲਾ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਾਜਨ' ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'Chal Mere Bhai' (2000) ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 'ਸਾਜਨ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੇ 'ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ' ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਨੁਭਵੀ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਮਹਾਨ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 2020 ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ "ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'SV63' ਹੈ, ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਯਨਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।

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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ
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