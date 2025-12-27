ETV Bharat / entertainment

Salman Khan Birthday: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕੈਮਿਓ, ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਸੀਟੀਆਂ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਅੱਜ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੈਮਿਓ ਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

Salman Khan Birthday
Salman Khan Birthday (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਬੰਗ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਓ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਦਿ ਬੈਡਜ਼ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ'

ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦ ਬੈਡਜ਼ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਮਿਓ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਕੈਮਿਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ।

'ਬੇਬੀ ਜੌਨ'

ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੀ ਜੌਨ' 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਥੇਰੀ (2016) ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸੀ। 'ਬੇਬੀ ਜੌਨ' ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੈਮਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਪਠਾਨ'

'ਪਠਾਨ' (2023) ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੈਮਿਓ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ।

'ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ'

'ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ' ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੈਮਿਓ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ' (ਦਬੰਗ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਾਸਓਵਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

'ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ' (1998)

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 1998 ਦੀ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਉਹ ਅੰਜਲੀ (ਕਾਜੋਲ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ, ਮਨਮੋਹਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SALMAN KHAN BIRTHDAY NEWS
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
SALMAN 5 MOST POWERFUL CAMEOS
POLLYWOOD LATEST NEWS
SALMAN KHAN BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.