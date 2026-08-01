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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਟੀਕਾ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 10:26 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ' ਅਤੇ 'SV63' ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲੇਟਲੇਟ-ਰਿਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ (ਪੀਆਰਪੀ) ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ

ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਲਮਾਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰਾ, ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।" ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

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