'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਗਾਣਾ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 10:55 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਸੀਜ਼ਨ 20 ਦੇ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ 'ਕ੍ਰਸ਼' (ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਦੱਸਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇੜਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਪਿਆਰੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।" ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13' ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ' ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 6' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਜੈ ਹੋ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 6' ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ 'ਜੈ ਹੋ' ਅਤੇ 'ਦਬੰਗ' ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 7' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਹੇ ਅਰਮਾਨ ਕੋਹਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 9' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਲਮ 'ਭਾਰਤ' ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: