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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਜਵੈਲਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 11:28 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 11:35 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ, 'ਸਟਾਈਲ ਕੋਟੀਐਂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਐਨਏਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਟਾਈਲ ਕੋਟੀਐਂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪੇਸ਼

ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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Last Updated : August 6, 2026 at 11:35 AM IST

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