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ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 10:22 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ex husband, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।"

ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।"

ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ

ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।"

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