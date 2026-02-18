ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ
ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਲੀਲ ਪਾਰਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਲੀਲ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹਾਲਤ "ਸਥਿਰ" ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ "ਨੇੜਿਓ ਨਿਗਰਾਨੀ" ਹੇਠ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਜਲੀਲ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ (17 ਫਰਵਰੀ) ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੀਲਾਵਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।"
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਸਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ।"
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੀਐਸਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ।" ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
