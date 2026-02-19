ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਜਾਣੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Published : February 19, 2026 at 11:03 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ।
ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਸਲੀਮ-ਜਾਵੇਦ ਬਣਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸ਼ੋਲੇ', 'ਦੀਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਜ਼ੰਜੀਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਿਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ "ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ" ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡਡ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਸਲਮਾ ਖਾਨ (ਸ਼ੁਸ਼ੀਲਾ ਚਰਕ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1981 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈਲਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ।
ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਲੀਮ ਦੀ ਧੀ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੁਲ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਧੀ ਅਰਪਿਤਾ ਖਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਦਾਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲੀਜ਼ੇਹ ਅਤੇ ਅਯਾਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਅਰਹਾਨ ਖਾਨ, ਨਿਰਵਾਨ ਖਾਨ, ਯੋਹਾਨ ਖਾਨ, ਅਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਯਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸਲੀਮ-ਜਾਵੇਦ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ "ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜੀ ਸਲੀਮ-ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
