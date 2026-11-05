ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 1:40 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜੇਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
'ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕਰਨ' (Koffee with Karan) ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਹ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ।
ਸੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।' ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 'ਆਇਰਨ ਮੈਨ' ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਫ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੈਫ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ (ਜੇਹ) ਠੀਕ ਸੀ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।"
ਸੈਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਹਰੀ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੈਫ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਸਮਝੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੈਫ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ।
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