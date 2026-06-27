ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ
ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ 2025 ਦੇ ਚਾਕੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 4:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਚਾਕੂ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਫ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਫ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜੇਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਚੋਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਨੈਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।"
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਫ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ 6 ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।"
ਸੈਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ?' ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਨਹੀਂ', ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
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