ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 5:57 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਫ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੋਹਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੈਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਪਟੌਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ "ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ" ਅਤੇ "ਕਿੰਗ (ਰਾਜਾ) ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ" ਵਰਗੇ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਹੈਵਾਨ' ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਟਸ਼ਨ' (2008) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੈਂਕਟ ਕੇ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇਸਾਈ ਫੇਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵੀਐਨ (KVN) ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਥੈਸਪੀਅਨ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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