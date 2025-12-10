ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-Shame On You...
'ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਬੇਖਿਆਲੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਚੇਤ-ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 10, 2025 at 4:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗੀਤ 'ਬੇਖਿਆਲੀ' ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੀਤ 'ਬੇਖਿਆਲੀ', ਜੋ ਕਿ ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਚੇਤ-ਪਰੰਪਰਾ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਔਖੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਚੇਤ-ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਗਾਣੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: